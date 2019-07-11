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Часть центра Москвы перекроют в выходные дни 

Rambler News Service + ещё 4 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Часть улиц в центре Москвы перекроют в ближайшие выходные из-за дня московского транспорта, проведения ночного забега и ночного велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
«В выходные, 13 и 14 июля, в столице пройдут День московского транспорта, Ночной забег и ночной велофестиваль. В связи с этим изменится схема движения на нескольких улицах в центре Москвы», — говорится в сообщении.
В частности, перекрыта будет часть района Чистых прудов и окрестностей: движение будет закрыто на Цветном бульваре и Трубной площади, проспекте Академика Сахарова, Чистопрудном бульваре и Продольном проезде.
Кроме того, ограничения движения будут установлены в районе Лужников: на Лужнецкой набережной, улице Лужники, аллее Славы и Фрунзенской набережной.
Помимо этого, частично движение будет ограничено в районе Васильевского спуска, Кремлевской, Москворецкой и Устьинской набережных, Яузского, Покровского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского и Цветного бульваров, а также на улицах Варварка и Китайгородском проезде.
Отмечается также, что дополнительно могут быть перекрыты и прилегающие к ним улицы.
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