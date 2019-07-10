День города в Москве отметят 7 и 8 сентября

Москвичи будут отмечать День города 7 и 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин

В этом году празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся.

Москвичей ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и, конечно, фейерверк.

Окончательные даты празднования Дня города утверждаются ежегодно. Столичный закон «О праздниках города Москвы» предусматривает возможность отметить его в первую или во вторую субботу сентября.