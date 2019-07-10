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В сентябре в столице начнут обучать волонтеров 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Москва меняется
В столице планируют запустить комплексное обучение волонтеров, которое будет делиться на различные образовательные блоки. Об этом сообщила заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Алиса Крюкова.
«Мы запустим несколько образовательных блоков. Запускать мы их будем поэтапно, потому что они безусловно будут основываться на исследовании, которое было проведено (Фондом общественного мнения — ред.), и на тех потребностях, которые есть у волонтеров от наших коллег, наших партнеров, и уже в зависимости от того, какое обучение надо, мы будем это делать», — сказала Крюкова.
Она отметила, что в сентябре планируется запустить первые два образовательных блока. Один из них — это обучение ребят тому, как создавать волонтерский корпус и участвовать в нем. Второй большой образовательный блок будет касаться медиа. Образовательные блоки по другим направлениям будут прорабатываться в течение года.
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Новости Москвы , Фонд "Общественное мнение"
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