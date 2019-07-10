Библиотеки назвали самые популярные книги у москвичей

Библиотеки центра Москвы составили рейтинг самых популярных изданий, которые жители столицы разных возрастов брали почитать в июле.

Оказалось, что чаще всего за последнюю неделю москвичи брали в библиотеках роман Евгения Водолазкина «Лавр. Неисторический роман», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в целом за месяц в центральных библиотеках москвичи берут более 200 тыс. книг.

Кроме того, в летний период активизируются учащиеся, они берут литературу из школьной программы.