В Мосгоризбиркоме назвали первого и пока единственного кандидата в депутаты Мосгордумы, который получил отказ в регистрации.
Предвыборную гонку покинула Ирина Собянина, глава некоммерческого учреждения «Гуманитарный центр Ирины Собяниной». Уроженка города Саров Нижегородской области является полной тезкой экс-супруги столичного градоначальника Сергея Собянина, уточняет «Интерфакс».
Как ранее писал «Ридус», Мосгоризбирком будет проверять подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы до 16 июля. После этого комиссия сформирует списки зарегистрированных кандидатов в московский парламент.
Напомним, выбирать состав депутатов Мосгордумы жители столицы будут в единый день голосования, 8 сентября.