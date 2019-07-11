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Собянин отказал Собяниной: первый кандидат в Мосгордуму слетел с выборов 

Ридус + ещё 65 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Мосгоризбиркоме назвали первого и пока единственного кандидата в депутаты Мосгордумы, который получил отказ в регистрации.
Предвыборную гонку покинула Ирина Собянина, глава некоммерческого учреждения «Гуманитарный центр Ирины Собяниной». Уроженка города Саров Нижегородской области является полной тезкой экс-супруги столичного градоначальника Сергея Собянина, уточняет «Интерфакс».
Как ранее писал «Ридус», Мосгоризбирком будет проверять подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы до 16 июля. После этого комиссия сформирует списки зарегистрированных кандидатов в московский парламент.
Напомним, выбирать состав депутатов Мосгордумы жители столицы будут в единый день голосования, 8 сентября.
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Новости Москвы , Политика , Выборы в Москве , Сергей Собянин , Ирина Собянина , Мосгордума , Ридус , Интерфакс
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