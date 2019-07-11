Собянин отказал Собяниной: первый кандидат в Мосгордуму слетел с выборов

В Мосгоризбиркоме назвали первого и пока единственного кандидата в депутаты Мосгордумы , который получил отказ в регистрации.

Предвыборную гонку покинула Ирина Собянина , глава некоммерческого учреждения «Гуманитарный центр Ирины Собяниной». Уроженка города Саров Нижегородской области является полной тезкой экс-супруги столичного градоначальника Сергея Собянина , уточняет «Интерфакс».

Как ранее писал «Ридус», Мосгоризбирком будет проверять подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы до 16 июля. После этого комиссия сформирует списки зарегистрированных кандидатов в московский парламент.

Напомним, выбирать состав депутатов Мосгордумы жители столицы будут в единый день голосования, 8 сентября.