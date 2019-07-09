Московский зоопарк показал видео игры слонов

Московский зоопарк показал трогательное видео игры слонов со слоненком

Московский зоопарк показал трогательное видео игр двух слонов с детенышем.

На ролике, который появился на странице зоопарка в Instagram, слоны осыпают детеныша песком, а он отвечает им тем же.

«Песочный душ под дождем, что может быть приятнее?» — сказано в подписи к ролику.

Пользователи Сети отреагировали на кадры множеством комментариев, в которых выразили умиление.

В Московском зоопарке, согласно информации на официальном сайте, сейчас живут четыре азиатских слона — самец Памир, самка Пипита, их дочь Каприда (молодая самка) и сын — слоненок Филимон. Памир и Пипита появились в зоопарке еще в 1985 году. Изначально Вьетнам подарил их Кубе вместе с еще двумя особями, но когда теплоход со словами прибывал к острову, выяснилось, что животные привиты от ящура, а на Кубе такого заболевания никогда не было. Местные власти испугались, что на остров будет занесена инфекция, и отказались от слонов. Принять животных согласился Московский зоопарк, но из-за долгого и сложного пути одна самка погибла. В зоопарке выходили выживших слонов.

В 1995 году Пипита родила своего первого слоненка, который сейчас живет в зоопарке Еревана. В 2009 году у Пипиты родилась Каприда. Сестра Пипиты Прима помогала ухаживать за детенышем (слоны живут группами), но из-за неважного здоровья в 2014 году она умерла. А 2017 году у Пипиты родился еще один слоненок — Филимон.

«Лето наши слоны проводят в уличных вольерах, а зимой их можно увидеть внутри павильона. Каприда почти догнала маму в размерах, Пипита по-прежнему её опекает. Все прекрасно себя чувствуют. Учитывая, что слоны — долгожители, Памир и Пипита в самом расцвете сил — каждому около 30 лет, и мы надеемся, что у них ещё родятся дети», — сказано в сообщении на сайте Московского зоопарка.

Как уточняется, каждый день один слон съедает примерно 150 кг пищи. Они едят траву, или сено, картошку, морковь, свёклу, хлеб, обязательно получают ивовые веники, также неравнодушны к бананам и яблокам.

«Зимой слоны с удовольствием стоят под душем, который устроен для них в слоновнике, а летом в тёплую погоду с наслаждением купаются в бассейне. Любят иногда пошалить с посетителями: кинуть комок навоза или обрызгать водой из хобота», — сообщают в зоопарке.

В настоящее время дикие азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения.