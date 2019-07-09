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В Москве изменят движение транспорта из-за строительства метро 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение транспорта в Западном, Юго-Западном и Троицком и Новомосковском округах Москвы ограничат с 13 по 21 июля из-за строительства Большой кольцевой линии метро, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
"Обращаем внимание автомобилистов, что с 13 по 21 июля 2019 года включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро будет временно закрыт участок Сокольнической линии от станции метро "Университет" до станции "Коммунарка". В связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта", — сообщили в ЦОДД.
Уточняется, что для городского транспорта будет обеспечен приоритетный проезд. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс. Карты" и другие навигационные системы. Также в ЦОДД обращают внимание водителей такси на то, что проезд по выделенным полосам будет разрешен только для наземного городского транспорта.
"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками. В зависимости от дорожной ситуации возможны дополнительные ограничения. Будьте внимательны", — заключили в пресс-службе.
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