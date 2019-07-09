В Московском зоопарке до конца лета откроют детскую зону

Детскую зону Московского зоопарка планируют открыть до конца лета, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Концепцию детского зоопарка внутри уже существующей территории зоопарка на Большой Грузинской улице разработало архитектурное бюро Wowhaus, отмечается в сообщении.

"Основной задачей было на небольшом участке разместить фермерских животных, обеспечив им комфортное существование, а также создать пространство для взаимодействия животных с детьми, которое было бы интерактивным и безопасным для детей любого возраста. Чтобы реализовать эту задачу, архитекторы решили создать безбарьерную среду как в общественных пространствах и разделить ее на несколько зон", — говорится в нем.

Первая зона представляет собой ферму, где живут гуси, коровы, куры, козы. За фермой располагается зона леса и вольер для птиц, следующая зона — "город кроликов" — территория с подземными тоннелями, а последняя зона предназначена для отдыха без животных, добавляется в пресс-релизе.