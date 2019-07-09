Органные концерты в «Зарядье» начнутся не раньше конца года

Концерты с новым органом в филармонии на территории столичного парка "Зарядье" начнутся не раньше конца текущего года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин

"Орган прибыл, монтаж идёт полным ходом, уже завершается, в ближайшее время приступим к пуско-наладке. Надеюсь, что уже к концу года орган будет настроен и сможет дать первый пробный концерт", — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что по техническим требованиям орган можно монтировать в новом здании не раньше, чем по прошествии года с даты окончания его строительства.

Ранее на сайте столичной мэрии сообщалось, что в столицу доставят для органа в "Зарядье" более 3600 деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, а также системы воздуховодов, работы регистров и другие механизмы.

Филармонию в парке "Зарядье" открыли в 2018 году. Сам парк "Зарядье" был открыт годом ранее, в день празднования 870-летия Москвы. Он построен на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Московского Кремля по концепции консорциума во главе с американским архбюро Diller Scofidio + Renfro.