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В московском метро запустили тематический поезд «Спасибо, донор!» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тематический поезд "Спасибо, донор!" запустили в московском метро, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Во вторник в московском метрополитене запустили поезд, посвященный донорству крови "Спасибо, донор!" Тематический состав будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии до конца года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в вагонах пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами и полезной информацией о донорстве крови, донорских движениях, прочитать истории спасения пациентов, которым помогла донорская кровь, узнать об учреждениях службы крови.
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