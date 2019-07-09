В московском метро запустили тематический поезд «Спасибо, донор!»

Тематический поезд "Спасибо, донор!" запустили в московском метро, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Во вторник в московском метрополитене запустили поезд, посвященный донорству крови "Спасибо, донор!" Тематический состав будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии до конца года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в вагонах пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами и полезной информацией о донорстве крови, донорских движениях, прочитать истории спасения пациентов, которым помогла донорская кровь, узнать об учреждениях службы крови.