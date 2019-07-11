Систему электронного голосования начали тестировать в Москве

В столице студенты московских вузов начали тестирование системы дистанционного электронного голосования, правда выбирать лучшего председателя студсовета московского вуза, одного из 15 кандидатов. Тестовый избирательный участок на базе Московской городской думы уже открылся и будет работать до восьми часов вечера. В нем примут участие порядка 2 тысяч студентов, которые 5 по 10 июля предварительно записались на процедуру через личный кабинет на сайте mos.ruс.

— Тестирование — прообраз того, что будет происходить в сентябре, — поясняет заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. — Программное обеспечение mos.ru подготовлено и работает в полном функционале.

Впервые систему дистанционного электронного голосования применят 8 сентября 2019 года, на выборах депутатов в Мосгордуму. В столице три пилотных избирательных округа: первый, 10-й и 30-й. В каждом из них есть помещение, где будут установлены информационные экраны, принтеры, компьютеры для тех, кто боится, что пропадет связь, электричество в доме, и хочет прийти проголосовать на участок.

— Весь сегодняшний день, — подчеркнул Артем Костырко. — На тех принтерах на участке, будут печаться сначала зашифрованных голосов из блокчейн-сети, а в 20:00 мы соединим ключи, будет происходить печать расшифровок голосов.

Кроме того, весь день на информационных панелях можно посмотреть сколько студентов получили бюллетени и сколько из них проголосовали. За тестированием наблюдают члены Общественной палаты Москвы, представители столичного департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва и члены технической рабочей группы по электронному голосованию.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования сентября 2019 года.