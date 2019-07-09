Завершилась реконструкция исторического здания в Замоскворечье

Реконструкция исторического здания в Замоскворечье завершена. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В ведомстве отметили, что работы в здании на улице Садовническая проводились за счет инвестора.

— Сегодня инвестор получил разрешительный документ на ввод в эксплуатацию бизнес-центра общей площадью около 24,5 тысячи квадратных метров. Ранее здесь располагался жилой комплекс, — приводит слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой агентство «Москва».

Она также добавила, что теперь функциональное назначение здания изменилось на деловое.

Создавая проект реконструкции, его авторы сделали главный акцент на историческом прошлом здания и места, где оно находится.

— Улица Садовническая является центральной магистралью всего района. Некоторые москвичи все еще называют его Садовниками, помня о том, что именно на этом месте веками располагался Государев сад, где выращивались заморские диковинки для царского стола, — подчеркнула Пятова.

По словам представителя застройщика, их компания воссоздала здание в изначальном виде. В итоге получились два неоготических корпуса красного кирпича в глубине двора. Фасад третьего корпуса оформили в стиле ампир. Таким образом, объект сохранил свой исторический облик и приобрел новые современные функции.

— Мы объединили все корпуса бизнес-центра стеклянным куполом в единое пространство атриума. Подземная часть строения также стала единой: здесь на площади более 8,5 тысячи квадратных метров обустроили парковку на 170 машиномест, — отметили в компании застройщика.

Помещения в обновленном здании будут сдаваться в аренду.