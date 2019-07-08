Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин открыл пешеходный переход с траволаторами к парку «Остров мечты» 

ТАСС + ещё 19 4 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник надземный пешеходный переход с траволаторами, связывающий станцию метро "Технопарк" со строящимся тематическим парком развлечений "Остров Мечты".
"В Москве ежегодно открывается примерно 30 новых пешеходных переходов, но этот переход — особенный, уникальный, мы оснастили его траволаторами. Для мам и пап, бабушек и дедушек это облегчит путь. А для детей траволаторы станут первым бесплатным аттракционом на пути к парку "Остров Мечты". Строительство парка тоже вышло на финишную прямую: крупнейший крытый парк развлечений в Европе станет еще одним прекрасным подарком москвичам и точкой притяжения для туристов", — сказал он.
Строительство надземного пешеходного перехода с траволаторами, начавшееся в апреле 2018 года, является частью проекта создания транспортно-пересадочного узла "Технопарк". Основная функция перехода — обеспечить удобные пешеходные связи между станцией метро "Технопарк" и парком развлечений "Остров Мечты", а также бизнес-парком "Nagatino i-Land".
Общая длина перехода составляет 222 м, рукав от станции метро к "Острову Мечты" через проспект Андропова имеет длину 167 м. Длина второго рукава, ведущего к бизнес-парку — 55 м.
Главной особенностью перехода, отличающей его от аналогичных сооружений на других магистралях города, являются траволаторы длиной 60 м, установленные в рукаве, ведущем к "Острову Мечты". Также для комфорта пешеходов переход оборудован тремя лифтами.
"Остров Мечты" — крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе.
Для создания тематического парка "Остров Мечты" была выбрана территория Нагатинской поймы, расположенная районе Нагатинский затон между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. На западе территория поймы ограничена проспектом Андропова.
До начала строительства парка Нагатинская пойма представляла собой депрессивную почти неблагоустроенную территорию. Освоение Нагатинской поймы стало одним из самых крупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке.
Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, "Остров Мечты" станет крупнейшим крытым тематическим парком аттракционов в Европе. По сути, будет построен настоящий "город развлечений", где можно с интересом и пользой провести целый день. Здесь можно будет пообщаться с друзьями или отдохнуть всей семьей, покататься на аттракционах, перекусить на фуд-корте или поужинать в тематическом ресторане, пройтись по магазинам, сфотографироваться на фоне "Колизея", купить подарки детям от лучших мировых производителей игрушек, сувениры и многое другое.
ТАСС: последние новости
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району Москвичи в июле смогут увидеть МКС в небе над столицей Возгорания на станции метро "Тульская" в Москве не обнаружено
Комментарии1
Новости Москвы , Строительство , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам2
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса21
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса154
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали95
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ542
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
04:56
Госдума выступила за экстрадицию ведущего «Рустави 2» в РФ
Политика
00:19
Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам
В мире Украина
02:41
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
В мире Украина
01:00
Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть
Шоу-бизнес
00:55
«Алла! Она меня ест!»: Лошадь укусила Киркорова
Шоу-бизнес
01:47
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение