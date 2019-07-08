Собянин открыл пешеходный переход с траволаторами к парку «Остров мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник надземный пешеходный переход с траволаторами, связывающий станцию метро "Технопарк" со строящимся тематическим парком развлечений "Остров Мечты".

"В Москве ежегодно открывается примерно 30 новых пешеходных переходов, но этот переход — особенный, уникальный, мы оснастили его траволаторами. Для мам и пап, бабушек и дедушек это облегчит путь. А для детей траволаторы станут первым бесплатным аттракционом на пути к парку "Остров Мечты". Строительство парка тоже вышло на финишную прямую: крупнейший крытый парк развлечений в Европе станет еще одним прекрасным подарком москвичам и точкой притяжения для туристов", — сказал он.

Строительство надземного пешеходного перехода с траволаторами, начавшееся в апреле 2018 года, является частью проекта создания транспортно-пересадочного узла "Технопарк". Основная функция перехода — обеспечить удобные пешеходные связи между станцией метро "Технопарк" и парком развлечений "Остров Мечты", а также бизнес-парком "Nagatino i-Land".

Общая длина перехода составляет 222 м, рукав от станции метро к "Острову Мечты" через проспект Андропова имеет длину 167 м. Длина второго рукава, ведущего к бизнес-парку — 55 м.

Главной особенностью перехода, отличающей его от аналогичных сооружений на других магистралях города, являются траволаторы длиной 60 м, установленные в рукаве, ведущем к "Острову Мечты". Также для комфорта пешеходов переход оборудован тремя лифтами.

"Остров Мечты" — крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе.

Для создания тематического парка "Остров Мечты" была выбрана территория Нагатинской поймы, расположенная районе Нагатинский затон между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. На западе территория поймы ограничена проспектом Андропова.

До начала строительства парка Нагатинская пойма представляла собой депрессивную почти неблагоустроенную территорию. Освоение Нагатинской поймы стало одним из самых крупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке.