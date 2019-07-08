Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник надземный пешеходный переход с траволаторами, связывающий станцию метро "Технопарк" со строящимся тематическим парком развлечений "Остров Мечты".
"В Москве ежегодно открывается примерно 30 новых пешеходных переходов, но этот переход — особенный, уникальный, мы оснастили его траволаторами. Для мам и пап, бабушек и дедушек это облегчит путь. А для детей траволаторы станут первым бесплатным аттракционом на пути к парку "Остров Мечты". Строительство парка тоже вышло на финишную прямую: крупнейший крытый парк развлечений в Европе станет еще одним прекрасным подарком москвичам и точкой притяжения для туристов", — сказал он.
Строительство надземного пешеходного перехода с траволаторами, начавшееся в апреле 2018 года, является частью проекта создания транспортно-пересадочного узла "Технопарк". Основная функция перехода — обеспечить удобные пешеходные связи между станцией метро "Технопарк" и парком развлечений "Остров Мечты", а также бизнес-парком "Nagatino i-Land".
Общая длина перехода составляет 222 м, рукав от станции метро к "Острову Мечты" через проспект Андропова имеет длину 167 м. Длина второго рукава, ведущего к бизнес-парку — 55 м.
Главной особенностью перехода, отличающей его от аналогичных сооружений на других магистралях города, являются траволаторы длиной 60 м, установленные в рукаве, ведущем к "Острову Мечты". Также для комфорта пешеходов переход оборудован тремя лифтами.
"Остров Мечты" — крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе.
Для создания тематического парка "Остров Мечты" была выбрана территория Нагатинской поймы, расположенная районе Нагатинский затон между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. На западе территория поймы ограничена проспектом Андропова.
До начала строительства парка Нагатинская пойма представляла собой депрессивную почти неблагоустроенную территорию. Освоение Нагатинской поймы стало одним из самых крупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке.
Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, "Остров Мечты" станет крупнейшим крытым тематическим парком аттракционов в Европе. По сути, будет построен настоящий "город развлечений", где можно с интересом и пользой провести целый день. Здесь можно будет пообщаться с друзьями или отдохнуть всей семьей, покататься на аттракционах, перекусить на фуд-корте или поужинать в тематическом ресторане, пройтись по магазинам, сфотографироваться на фоне "Колизея", купить подарки детям от лучших мировых производителей игрушек, сувениры и многое другое.