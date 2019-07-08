Андрей Бочкарев: За пять лет построим 47 станций метро

Одной из главных тем проходящего Московского урбанистического форума стало транспортное развитие мегаполисов. В интервью «ВМ» руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по продлению существующих и строительству новых веток городской подземки.

— Андрей Юрьевич, какие станции метрополитена откроют до конца года?

— Мы уже открыли восемь и планируем завершить основные строительно-монтажные работы еще шести станций Московского метрополитена. Недавно запущенную Некрасовскую линию продлим от «Косино» до «Авиамоторной». Нам предстоит сдать достаточно большой отрезок ветки: его протяженность — 11,7 километра с пятью станциями: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная». А «Авиамоторная» временно станет частью Некрасовской линии. Эта станция и «Лефортово», которые достроим в этом году, впоследствии будут частью Большого кольца.

— Большие планы. Андрей Юрьевич, а каковы пятилетние перспективы?

— В период с июня 2019 по 2023 год будет построено 117 километров новых линий метро. А это 47 новых станций. Планируется возвести все участки Большого кольца, Коммунарскую линию — от станции «Севастопольский проспект» до «Столбово», Солнцевскую ветку — от «Рассказовки» до «Внуково» . Кроме того, Люблинско-Дмитровскую линию продлим от «Селигерской» до поселка Северный, а Сокольническая ветка получит еще одну станцию — «Потапово».

— Кроме строительства новых станций идет и реконструкция существующей ветки городской подземки. Какие работы идут по интеграции Каховской линии в Большую кольцевую?

— В рамках реконструкции Каховской линии выполняются работы по демонтажу инженерного оборудования, путей и архитектурной отделки станционного комплекса «Каховская». Также ведутся подготовительные работы для проходки соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое».

— Другой мега-проект столицы — программа реновации столичного жилфонда. Есть стартовые площадки, идет строительство и проектирование домов. Андрей Юрьевич, а в каких районах труднее всего подбирать проекты новостроек?

— Всего в столице подобраны 329 стартовых площадок площадью порядка 4,8 миллиона «квадратов», на которых в будущем появятся дома по программе реновации. Они есть в каждом округе столицы Работа по подбору и вовлечению в программу новых продолжается. Мы стараемся подходить индивидуально к каждому разрабатываемому проекту, поэтому отчасти решения по каждому из объектов можно назвать нестандартными.

— Строительство спортивных объектов: что город возведет за свой счет? Назовите знаковые объекты.

— Адресной инвестиционной программой города предусмотрен ввод 32-х спортивных объектов общей площадью 226 тысяч квадратных метров. В этом году мы введем в эксплуатацию два знаковых, уникальных для Москвы объекта: многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой на Минском шоссе, спортивный комплекс по пятиборью в поселке Северный.

Спортсмены будут тренироваться в едином комплексе по программам современного пятиборья: стрельба, легкая атлетика, плавание фехтование, конкур. В составе комплекса будут конюшня и конно-спортивный манеж, бассейн, административно-бытовой комплекс помещений, блок залов тиров, тренажерный зал, медицинский блок и универсальный спортивный зал. Комплекс недавно посетил мэр Москвы С. С. Собянин . Он отметил, что это будет первый в России объект, где подготовка и соревнования (в том числе и чемпионаты мира) будут проходить под крышей одного спортивного сооружения. Всего до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 10 спортивных объектов в разных столичных районах.

— А какие крупные социальные объекты заработают до конца года?