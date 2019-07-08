Выставка керамики Пикассо пройдёт на ВДНХ

Керамику Пабло Пикассо и редкие картины русских живописцев представят в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Увидеть выставку можно с 31 июля по 3 ноября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Экспозиция получила название «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только».

Будет представлено 90 работ, созданных с конца XVIII века по 70-е годы ХХ века. Среди них — натюрморты, портреты, пейзажи, керамические вазы и панно.

Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ, передаёт портал мэра и правительства.