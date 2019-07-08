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Девять станций «красной» ветки метро закроют на неделю 

Российская Газета + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыто 9 станций Сокольнической линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Ограничения вводятся из-за строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в целях безопасности. В итоге, целую неделю пассажиры не смогут пользоваться станциями "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево", "Тропарево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского". Сообщается, что за время ограничений строители должны успеть проложить левый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского". Он пройдет по внутренней стороне нового кольца.
Закрытые станции на это время свяжут между собой компенсационные автобусы. В пресс-службе метрополитена отмечают, что пассажирам лучше по возможности пользоваться другими линиями метро (например, Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской), а также существующими наземными маршрутами.
Разобраться в измененной схеме работы общественного транспорта пассажирам будут помогать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они будут дежурить на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций.
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