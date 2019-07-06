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Детей научат играть в шахматы в павильоне МЦД 

Вечерняя Москва + ещё 6 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В День семьи в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдет обучающий мастер-класс по игре в шахматы для детей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
— В Демонстрационном павильоне МЦД пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. 7 июля в павильоне пройдет лекция от педиатра, а также обучающий мастер-класс по игре в шахматы для детей, — уточняется в сообщении.
В 13:00 в Павильоне начнется лекция педиатра специализированной педиатрической бригады Скорой медицинской помощи Ольшевского Андрея. На ней родители узнают, какие полезные привычки стоит привить детям с первых лет жизни.
А в 15:00 Волкова Екатерина, сертифицированный кандидат в мастера спорта по шахматам проведет мастер-класс «Как научить ребенка играть в шахматы, а главное зачем?» для родителей с детьми старше 4 лет.
— После мастер-класса все желающие смогут попробовать себя в игре в шахматы, — цитирует пресс-службу агентство «Москва».
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Новости Москвы , Екатерина Волкова , Андрей Ольшевский , АГН "Москва"
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