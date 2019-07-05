В Москве стало легче дышать

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом в Москве сократились на 21,3 процента. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что московская энергетика уже много лет не использует уголь даже в качестве резервного топлива, поэтому выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников играют незначительную роль в экологическом балансе Москвы.

Основной загрязнитель московского воздуха — автомобили. На их долю приходится 90 процентов общего объема выбросов. При этом сообщается, что за последние девять лет снижение автомобильных выбросов составило 21,8 процента.

По словам Собянина, Москва стала первым регионом России, который запретил продажу топлива ниже экологического стандарта Евро-5. Кроме того, введены ограничения на въезд в город грузовиков с двигателями низких экологических классов и установлены жесткие экологические требования установлены и в отношении коммунальной техники.