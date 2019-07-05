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Движение трамваев в районе метро «Сокол» изменится из-за ремонта путей 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 часов назад
Фото: Пресс-служба Мосгортранса
Движение трамвайных маршрутов в районе станции метро «Сокол» изменится 6-7 и 13-14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Изменения в расписании связаны с ремонтом путей на участке Волоколамского шоссе. Трамваи №6 поедут от Братцево через Панфиловский путепровод до метро «Войковская», а №15 — от улицы Таллинская через Панфиловский путепровод до метро «Войковская».
Маршруты №23 будут курсировать от Михалково до метро «Войковская». В течение всего дня трамвай №27 проследует от метро «Дмитровская» до метро «Войковская», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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