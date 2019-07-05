Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небоскрёб рекордной высоты построят в Москве 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подготовительные работы к возведению самого высокого в Европе жилого небоскрёба стартовали на территории международного делового центра «Москва-Сити».
Проект получил название One Tower. Общая высота здания составит 405м, что на 33м выше «Башни Федерации». В нём будет 101 надземный этаж и три подземных.
Основную часть небоскрёба составят квартиры. В стилобатной части здания разместятся магазины, рестораны, досуговый и деловой центры.
В настоящее время устанавливаются тестовые сваи и ограждение котлована. В строительстве будут задействованы три высотных башенных крана и до 2 тыс. человек.
«Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок», — цитирует «Интерфакс» заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Ранее News.ru писал, что в Москве построят высотку, в которой разместится головной центр Роскосмоса. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, здание будет напоминать своим видом ракету.
News.ru: последние новости
Воздушное авиатакси появится в Москве Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Эдварда Мунка В программу реновации включены ещё шесть площадок Москвы
Комментарии1
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Роскосмос , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин посмертно наградил подводников20
Кремль отреагировал на расследование Голунова1
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс297
Документы по делу Скрипаля нашли на помойке11
В Крыму задержали банду убийц из 90-х1
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
02:58
Раскрыта причина побега жены эмира Дубая
В мире
04:26
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз
Политика
00:16
Москва учит Грузию контролировать эмоции
Политика Статьи
01:34
Погода в Москве достигнет «холодного дна»
Погода Новости Москвы
01:30
Это похищение: РФ отреагировала на арест по делу MH17
Армия Войска
00:34
«Изнасиловали и убили»: ЧП с гардеробщицей Рады
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение