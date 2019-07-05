Вертолётное такси может появиться в столичном регионе к 2025 году. Воспользоваться таким видом транспорта можно будет уже после 2025 года.
Сервис планирует открыть компания «Вертолёты России». Перевозки будут разделены на три вида: между разными районами Москвы — вертолёт будет подаваться по запросу, из города в аэропорты, из города в область.в Москве и Подмосковье, передаёт РБК. Стоимость проезда на таком транспорте будет составлять около трёх тысяч рублей за 15 минут.
Ранее News.ru писал, что американская компания Uber запустит службу воздушного такси в австралийском Мельбурне. Начало перевозок запланировано на 2023 год. Транспорт, по предварительной информации, оборудуют системой вертикального взлёта и посадки. Он сможет подниматься в воздух с помощью винтов.