Воздушное авиатакси появится в Москве

Вертолётное такси может появиться в столичном регионе к 2025 году. Воспользоваться таким видом транспорта можно будет уже после 2025 года.

Сервис планирует открыть компания «Вертолёты России» . Перевозки будут разделены на три вида: между разными районами Москвы — вертолёт будет подаваться по запросу, из города в аэропорты, из города в область.в Москве и Подмосковье, передаёт РБК. Стоимость проезда на таком транспорте будет составлять около трёх тысяч рублей за 15 минут.