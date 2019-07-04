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Третьяковка продлит часы работы выставки Мунка перед закрытием экспозиции 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Выставка норвежского художника Эдварда Мунка в последние четыре дня работы будет открыта до одиннадцати часов вечера, об этом сообщается на официальном сайте Третьяковской галереи.
Экспозиция норвежского художника открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 17 апреля, последний день ее работы — 14 июля. На выставке Мунка представлены свыше 120 экспонатов, в числе которых 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы из музея Мунка в Осло — крупнейшего собрания наследия знаменитого мастера, одного из родоначальников экспрессионизма.
"7 июля часы работы выставки продлены до 21.00 (вход до 20.00). 11-14 июля часы работы выставки продлены до 23.00 (вход до 22.00)", — говорится на сайте музея.
Выставка располагается на двух этажах Инженерного корпуса и включает несколько разделов, которые сгруппированы тематически по жанрам и видам творчества Мунка.
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