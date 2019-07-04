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Музей истории ВДНХ откроется 1 августа в Москве 

ТАСС + ещё 4 7 часов назад
Фото: mos.ru
Музей истории ВДНХ откроется 1 августа в правом крыле арки главного входа. Он будет разделен на пять тематических зон, которые посвятят функциям выставки в разное время, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.
"Музей истории ВДНХ откроется 1 августа 2019 года — в день 80-летия выставки. Он откроется в правом крыле арки главного входа. В нем можно будет узнать об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, о других людях, внесших свой вклад в развитие этого уникального историко-культурного кластера. Экспозиция будет разделена на пять тематических зон: "Дружба народов", "Смотр побед", "Всенародный университет", "Город чудес" и "Один день на выставке", — говорится в сообщении.
Экспозиция, которая разместится на площади 600 кв. м, будет мультимедийной. Музей будет работать бесплатно до 8 сентября.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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