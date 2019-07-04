В Москве пройдут бесплатные пленэры

В 76 культурных центрах организуют бесплатные уроки живописи. Ежегодную городскую акцию "Московский пленэр" проведут в Москве 27 июля. Всего будет организовано 78 бесплатных занятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. Тема акции в этом году — "Мой район". Москвичи смогут нарисовать любимые места своих районов или панораму города.

"Попробовать себя в живописи смогут даже те, кто никогда не держал в руках кисточку или карандаш. Вести пленэр будут профессиональные художники. Они помогут участникам составить композицию картины, подобрать нужные цвета на палитре, правильно положить краску на бумагу и сделать ровные штрихи карандашом. Начинающие художники изучат основы нескольких техник рисования, а также попробуют работать с разными материалами, например акварелью, гуашью, пастелью или карандашом", — передают в пресс-службе дирекции по развитию культурных центров департамента культуры.

Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши бесплатно выдадут на месте. Картины можно будет забрать на память после урока. Подробное расписание и адреса проведения пленэров опубликованы на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

Ранее сообщалось, что ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья. Работы посвящены 80-летию выставки. Весь июль по понедельникам будут проходить выездные пленэры с обзорной экскурсией по ВДНХ.