Парк Горького примет лучшие мировые рок-группы 

12 июля в Парке Горького стартует ежегодный музыкальный рок-фестиваль Park Live.

Хедлайнерами главного рок-события этого лета станут Thirty Seconds to Mars, которые выйдут на сцену 13 июля, а также британцы Bring Me The Horizon и южноафриканцы Die Antwoord. Компанию им составят соул-исполнитель из Великобритании Rag'n'Bone Man, популярная молодежная группа Nothing but Thieves, а также Дельфин , MØ, Pale Waves и другие.