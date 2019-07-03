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Парк Горького примет лучшие мировые рок-группы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
12 июля в Парке Горького стартует ежегодный музыкальный рок-фестиваль Park Live.
Хедлайнерами главного рок-события этого лета станут Thirty Seconds to Mars, которые выйдут на сцену 13 июля, а также британцы Bring Me The Horizon и южноафриканцы Die Antwoord. Компанию им составят соул-исполнитель из Великобритании Rag'n'Bone Man, популярная молодежная группа Nothing but Thieves, а также Дельфин, MØ, Pale Waves и другие.
Кстати, для тех, кто предпочитает растить молодое поколение с хорошим музыкальным вкусом, отличные новости: детям до восьми лет вход предоставляется бесплатно в сопровождении «обилеченных» родителей. При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении ребенка.
Park Live продлится с до 14 июля. Точное расписание выхода групп на сцену будет известно за неделю до старта.
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Новости Москвы , Дельфин
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