От паркура до коворкинга: чем заняться в парке «Ходынское поле»

В этом году парку "Ходынское поле" исполняется год. За это время он завоевал любовь и популярность не только у местных жителей, но и у обитателей отдаленных районов. Чем парк привлекает посетителей и чем заняться там этим летом, узнал сайт "РИА Недвижимость".

Аэропарк

До XVII века местность, на которой сегодня разбит парк, москвичи знали как Ходынский луг. Два столетия спустя, в 1910 году, здесь построили Центральный аэродром имени Фрунзе , получивший прозвище Ходынка по историческому названию территории. Аэродром стал первым аэропортом в Москве , с 1922 года именно здесь организовали первые международные вылеты.

Последний самолет взлетел с Ходынки в 2003 году, после чего будущий парк на время превратился в авиационное кладбище. К вопросу о благоустройстве территории вернулись только недавно, и в течение 2017-2018 годов запущенный участок превратился в комфортный ландшафтный парк.

"Ходынское поле" занимает территорию в 25,5 гектара, парк не огорожен заборами, и попасть в него можно с любой точки. Самый удобный путь ведет от станции метро " ЦСКА " — на платформе оборудованы указатели в сторону парка, в который попадаешь прямо из вестибюля. Центральный вход на Ходынку опознать легко — он отмечен высокой аркой, на которую нанесены подробная карта парка, краткая историческая справка и номера экстренных служб.

Грамотное зонирование

Территория парка поделена на три зоны с условными обозначениями: буквой А отмечена спортивная зона, С — парковая зона и В — центральный променад. Сделано это неспроста. По задумке проектировщиков, парк должен напоминать аэродром с терминалами, а указатели — создавать впечатление навигации в аэропорту.

Центральный променад начинается сразу за входной аркой и, кстати, располагается точно на месте бывшей взлетно-посадочной полосы. Его главная достопримечательность — современный сухой фонтан на 245 струй площадью 778 квадратных метров. В жаркий день здесь можно насладиться прохладой или отдохнуть на лавочках, установленных на всем протяжении фонтана. А вечером — посмотреть на светомузыкальное представление с водными эффектами.

За фонтаном расположены несколько павильонов для деловых и досуговых активностей: батутный, спортивный и детский центры, зона коворкинга, а также кафе и пункт проката. Здесь же находятся бесплатные общественные туалеты и комната матери и ребенка.

Налево пойдешь — качели найдешь

По левую сторону от центральной аллеи начинается парковая зона с обилием зеленых лужаек и искусственных холмов. На одном из них установлен ключевой арт-объект Ходынки — зеркальный лабиринт, уже ставший популярным местом для фотосессий и флешмобов. На соседнем холме оборудованы панорамные качели. Покачаться и насладиться открывающимся видом на парк могут не только дети, но и взрослые — качели рассчитаны на посетителей разных возрастов.

Между зеркальной инсталляцией и качелями обустроена тематическая детская площадка "Авиатор". В центре — игровой комплекс в виде самолета, где маленькие москвичи могут полазать по веревочным лестницам и поиграть в пилотов. Площадку создавали с учетом интересов детей всех возрастов: для самых маленьких здесь установлены горки и качели, проложены игровые тоннели, дети постарше могут поиграть на лестничных комплексах.

Неподалеку от игровой зоны обустроена зона у воды с перекидными мостиками через пруд, небольшими пирсами и домиками для уток. Купание в пруду запрещено, зато позагорать можно вдоволь. Для спокойного отдыха у пруда установлены лавочки и деревянные шезлонги. На время солнечной ванны посетители с детьми могут отправить малышей поиграть на площадку "Песочная ферма" — она находится рядом. В песочнице оборудован интерактивный комплекс, с помощью которого дети могут перевозить песок в специальных люльках и самостоятельно строить маршруты вагончиков. Еще один бонус — игрушечный экскаватор для любителей поискать сокровища.

Москвичам с собаками тоже есть, где развернуться. На Ходынке обустроена специальная площадка для выгула четвероногих друзей, там же установлены тренажеры для их обучения.

О, спорт, ты мир

Для любителей спорта Ходынка станет прекрасной альтернативой переполненным фитнес-клубам. По всему парку проложен беговой маршрут — его легко узнать по ярко-красному покрытию отдельной дорожки. Для силовых упражнений оборудованы две зоны для воркаута с современными уличными тренажерами.

Зона А по правую сторону центральной аллеи полностью отдана под занятия спортом. Здесь можно найти столы для игры в настольный теннис. Экстремалам придется по вкусу площадка для паркура с искусственными препятствиями.

В центре зоны А расположены поля для игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола и большого тенниса. На каждой площадке — свой тип покрытия, все поля в целях безопасности огорожены сеткой и оснащены информационными табличками с правилами поведения.

За игровыми полями, у здания администрации парка, находится парк в парке — площадка для скейтеров. Место для катания выбрано очень удачно: во-первых, в зоне есть все необходимые элементы и искусственные препятствия для продуктивной отработки трюков, а во-вторых, шум от досок не мешает посетителям и жителям соседних домов.

Последний объект Ходынки — каток возле скейт-парка, но оценить его по достоинству москвичи смогут только грядущей зимой. Впрочем, за таким обилием летних развлечений время до сезона снежных забав пройдет незаметно.