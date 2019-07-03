Власти Москвы завершат благоустройство Люблинского парка летом

Спортивные зоны площадью 3 тыс. кв. м, новые тропинки, сцены и детские площадки появятся в Люблинском парке на юго-востоке Москвы в ходе работ по благоустройству. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельных линий и других коммуникаций. Также ведутся работы по устройству сцен для проведения массовых мероприятий. Кроме этого, здесь будут оборудованы детские площадки. А вдоль Люблинского пруда уже обустраивают уютную набережную", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что территорию парка дополнительно озеленят, здесь появятся новые цветники, деревья и кустарники. Также в парке завершается устройство двух спортивных зон, общая площадь которых составляет около 3 тыс. кв. м.

В западной части парка спортивная зона будет включать многофункциональную площадку, два теннисных корта, площадку с силовыми тренажерами и хоккейную коробку. Вторая спортивная зона существовала в парке ранее, специалисты реконструировали хоккейную коробку и площадку воркаута. Там установлены турники, разноуровневые рукоходы, брусья для отжимания, шведская стенка. Завершить работы по благоустройству парка планируется летом текущего года.