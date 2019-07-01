В ближайшие часы погода в столице ухудшится. Синоптики прогнозируют грозу с дождем, местами выпадет град, а порывы ветра будут достигать 13–18 метров в секунду.
Неблагоприятные метеоусловия продержатся в столичном регионе до 10:00 вторника, 2 июля.
Горожанам рекомендуется быть предельно осторожными: в такую погоду возможно повреждение линий электропередачи, кровли и остекления зданий, повал деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций. На дорогах могут возникнуть заторы.
В случае необходимости следует звонить по номеру 101 или на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: +7 (495) 637-22-22.