Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы

В ближайшие часы погода в столице ухудшится. Синоптики прогнозируют грозу с дождем, местами выпадет град, а порывы ветра будут достигать 13–18 метров в секунду.

Неблагоприятные метеоусловия продержатся в столичном регионе до 10:00 вторника, 2 июля.

Горожанам рекомендуется быть предельно осторожными: в такую погоду возможно повреждение линий электропередачи, кровли и остекления зданий, повал деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций. На дорогах могут возникнуть заторы.