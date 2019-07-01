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Столичный парк приютил краснокнижную бабочку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Соцсети
1 июля в парке «Борисовские пруды» горожане обнаружили уникальную бабочку переливницу.
Сообщение о событии было опубликовано на странице парка в социальной сети.
— Бывают такие бабочки, у которых крылья, отражая солнечные лучи, меняют цвет! — говорится в подписи к фотографии редкого насекомого.
Редкий вид занесен в Красную книгу Московской области, а уж встретить ее в столице — и вовсе настоящая удача. Крылатую красавицу можно встретить в центральной части Европейской России, в Карпатских горах, Западной Сибири, Приамурье, а также в Корее и в Японии.
Любопытной особенностью самцов переливницы является характерный фиолетовый окрас крыльев. Эта особенность обусловлена частичным отражением синей составляющей спектра света. Под угрозу исчезновения переливница попала из-за пагубного воздействия человека на окружающую среду.
Но, судя по поведению этой особи, в столице переливницам вполне комфортно! Не исключено, что в Москве обитают и другие представители этого.
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