Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Культурную площадку с кинетическим фасадом открыли в Москве 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
В Москве в парке «Музеон» открылся новый павильон, отличительной особенностью которого является оригинальный кинетический фасад.
Как сегодня сообщила «Афиша Daily», внешний вид постройки состоит из подвижных панелей, преломляющих лучи Солнца. Это создает внутри непередаваемую игру света. В результате, в «Музеоне» около сухого фонтана появилась прекрасная фотозона.
В новом павильоне, который будет работать до 8 сентября, планируется организовывать лекции, мастер-классы и кинопоказы, на темы архитектуры, дизайна и формирования комфортной среды обитания.
Москва меняется: последние новости
В ближайшие несколько лет в Москве реконструируют 150 км набережных МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 19 м/с до конца дня Более 700 рабочих мест создано к открытию новых станций «красной» ветки метро
Новости Москвы , Афиша Daily , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы115
Россия помешала планам Украины458
Барабанщика рок-группы забили до смерти в Подмосковье13
«Я бы ее донес на руках»: Винокур о скандале с Пугачевой11
Под Днепром прогремел сильный взрыв: ранены 6 детей
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
01:34
Китайцы решили заработать на популярности Путина
Политика
01:23
Алибасов кинул Шепелева
Шоу-бизнес
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Россия помешала планам Украины
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение