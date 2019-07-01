Культурную площадку с кинетическим фасадом открыли в Москве

Москве в парке «Музеон» открылся новый павильон, отличительной особенностью которого является оригинальный кинетический фасад.

Как сегодня сообщила «Афиша Daily», внешний вид постройки состоит из подвижных панелей, преломляющих лучи Солнца. Это создает внутри непередаваемую игру света. В результате, в «Музеоне» около сухого фонтана появилась прекрасная фотозона.

В новом павильоне, который будет работать до 8 сентября, планируется организовывать лекции, мастер-классы и кинопоказы, на темы архитектуры, дизайна и формирования комфортной среды обитания.