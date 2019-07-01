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Москвичам предрекли новое похолодание 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
После кратковременного потепления в Москве снова похолодает. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, в понедельник и вторник, 1 и 2 июля, росту температуры в столице будет способствовать теплый атмосферный фронт, пришедший из Белоруссии. Благодаря ему воздух в городе прогреется до плюс 25 градусов.
Однако уже в среду, 3 июля, московского региона достигнет прохладный воздух из Скандинавии. В результате дневная температура понизится до плюс 19 градусов, а ночная — до плюс 12 градусов. При этом в городе будет ветрено, ожидаются локальные кратковременные дожди.
«Такая прохладная погода, ниже климатической нормы, сохранится до конца недели, включая выходные дни, 6 и 7 июля», — уточнил Синенков.
Ранее сообщалось, что минувшая субботу стала самым холодным 29 июня за более чем 70 лет — воздух в Москве прогрелся всего лишь до плюс 11 градусов. Отмечалось, что столь низкие показатели характерны для конца сентября — начала октября.
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Новости Москвы , Погода , Григорий Березкин , Александр Синенков , РБК , Москва
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