Жители Москвы и области получат обновленные квитанции за свет

Москвичи и жители отдельных районов Московской области в июле получат обновленные счета за электроэнергию, говорится в сообщении «Мосэнергосбыта».

Вся необходимая информация по расчетам теперь располагается в одной таблице. Кроме того, появился блок адресных сообщений — о необходимости передать показания, если ранее расчет производился по среднемесячному потреблению, или же об истечении срока межповерочного интервала прибора учёта конкретного клиента, отмечается в сообщении.

Сам бланк квитанции стал не только меньше по размеру, но, благодаря переходу на новый формат А4+ вес документа сократился более чем на 30%, что позволит экономить почти 200 тонн бумаги в год.