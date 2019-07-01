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Жители Москвы и области получат обновленные квитанции за свет 

Москва меняется + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Москвичи и жители отдельных районов Московской области в июле получат обновленные счета за электроэнергию, говорится в сообщении «Мосэнергосбыта».
Вся необходимая информация по расчетам теперь располагается в одной таблице. Кроме того, появился блок адресных сообщений — о необходимости передать показания, если ранее расчет производился по среднемесячному потреблению, или же об истечении срока межповерочного интервала прибора учёта конкретного клиента, отмечается в сообщении.
Сам бланк квитанции стал не только меньше по размеру, но, благодаря переходу на новый формат А4+ вес документа сократился более чем на 30%, что позволит экономить почти 200 тонн бумаги в год.
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Новости Москвы , Москва , Московская область
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