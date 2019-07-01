«Ситимобил» запустил в Москве автомобили с картинами Сезанна, Руссо и Гогена

Агрегатор такси «Ситимобил» и Государственный музей А. С. Пушкина запустили на дорогах Москвы автомобили с изображениями картин всемирно известных художников. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Совместный проект приурочен к выставке «Щукин. Биография коллекции», открывшейся в Пушкинском музее. Коллекция представляет собой собрание художников европейского модернизма конца XIX — начала ХХ века: картин Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и других.

В рамках проекта партнеры украсили фрагментами картин кузов автомобилей. В компании не раскрывают количество стилизованных машин.

Пассажиром такого автомобиля может стать клиент «Ситимобила», выбравший поездку с тарифом «Комфорт».