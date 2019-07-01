Агрегатор такси «Ситимобил» и Государственный музей А. С. Пушкина запустили на дорогах Москвы автомобили с изображениями картин всемирно известных художников. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Совместный проект приурочен к выставке «Щукин. Биография коллекции», открывшейся в Пушкинском музее. Коллекция представляет собой собрание художников европейского модернизма конца XIX — начала ХХ века: картин Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и других.
В рамках проекта партнеры украсили фрагментами картин кузов автомобилей. В компании не раскрывают количество стилизованных машин.
Пассажиром такого автомобиля может стать клиент «Ситимобила», выбравший поездку с тарифом «Комфорт».
«Нам нравятся интересные и яркие коллаборации для продвижения наших коллекций и временных выставок. Подобные арт-проекты — еще один шаг в сторону формирования особого музейного маркетинга, у которого своя тональность, эстетика и подход», — считает заместитель директора по развитию ГМИИ им. А. С. Пушкина Инна Милосердова.