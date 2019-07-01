Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Боровском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и трассе А105.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Ховрино, Строгино, Крылатское, Кунцево, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное, Капотня, Выхино-Жулебино, Ивановское, Восточное и Северное Измайлово, Метрогородок, Ярославский.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском и Рублевском шоссе, на ул. Нижние Мневники, Большая Филевская, на Мичуринском, Ленинском, Нахимовском и Балаклавском проспектах, проспекте Маршала Жукова, Вернадского, на ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Миклухо-Маклая, Островитянова, на проспекте Андропова, в Коломенском проезде, на ул. Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, в Ростокинском проезде, на проспекте Мира, на ул. Большая Академическая, Бутырская, Руставели.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина роща, Беговой, Дорогомилово, Хамовники, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Лефортова, Алексеевский. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Якиманской, Болотной, Москворецкой, Овчинниковской, Садовнической, Котельнической, Озерковской, Шлюзовой, Космодамианской набережных, на Комиссариатском, Большом Устьинском, Большом и Малом Каменных мостах, на ул. Серафимовича, Балчуг, Большая Полянка, Тверская, Петровка, Большая Лубянка, Солянка, Варварка, на Гоголевском, Никитском, Тверском Рождественском и Сретенском бульварах, в районе Лубянской площади.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов.