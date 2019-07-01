Московский урбанистический форум посетят представители 33 стран

Сергей Левкин. На Московском урбанистическом форуме (МУФ) ожидается не менее семи тысяч участников из 33 стран мира. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы

— Всего, как мы ожидаем, в мероприятиях деловой программы МУФа примут участие не менее семи тысяч человек и еще более 200 тысяч москвичей и гостей столицы посетят мероприятия Фестиваля городских сообществ, традиционно проводимого в рамках форума, — сказал он.

Приезд в Москву подтвердили 113 иностранных спикеров из 26 стран и около 120 российских спикеров. Также планируется, что на форуме будет 22 официальных иностранных делегаций из 20 стран, шесть из них возглавят мэры городов. Кроме того, форум посетят 14 российских делегаций с участием глав регионов и мэров городов РФ.

— В ходе Московского урбанистического форума 2019 пройдут несколько крупных мероприятий: Международный конгресс Urban Health, посвященный тематике городского здоровья, который пройдет 4-5 июля на площадке концертного зала «Зарядье», и форум «Мой район», который пройдет в «Гостином дворе». Лучшие реализованные и реализуемые проекты будут представлены на выставке в «Манеже», — добавил Сергей Левкин.