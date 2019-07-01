Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский урбанистический форум посетят представители 33 стран 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Московском урбанистическом форуме (МУФ) ожидается не менее семи тысяч участников из 33 стран мира. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
— Всего, как мы ожидаем, в мероприятиях деловой программы МУФа примут участие не менее семи тысяч человек и еще более 200 тысяч москвичей и гостей столицы посетят мероприятия Фестиваля городских сообществ, традиционно проводимого в рамках форума, — сказал он.
Приезд в Москву подтвердили 113 иностранных спикеров из 26 стран и около 120 российских спикеров. Также планируется, что на форуме будет 22 официальных иностранных делегаций из 20 стран, шесть из них возглавят мэры городов. Кроме того, форум посетят 14 российских делегаций с участием глав регионов и мэров городов РФ.
— В ходе Московского урбанистического форума 2019 пройдут несколько крупных мероприятий: Международный конгресс Urban Health, посвященный тематике городского здоровья, который пройдет 4-5 июля на площадке концертного зала «Зарядье», и форум «Мой район», который пройдет в «Гостином дворе». Лучшие реализованные и реализуемые проекты будут представлены на выставке в «Манеже», — добавил Сергей Левкин.
В рамках форума в этом году представят доклад, подготовленный к конгрессу Urban Health, где сопоставлены успехи 11 самых крупных мегаполисов. А на пленарных заседаниях Московского урбанистического форума примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и другие руководители столичных ведомств.
Вечерняя Москва: последние новости
Первые два маршрута МЦД запустят осенью Ветеринары рассказали о неестественном окрасе голубей Сергей Собянин анонсировал благоустройство столичных набережных
Комментарии
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Сергей Левкин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия отвергает любые формы шантажа и давления»
России предрекли проблемы с призывниками
Украина захотела приостановить участие в ПАСЕ8
«Швырнули на тротуар и сказали, что я позорю нацию»10
Захарова взбудоражила соцсети снимком с медведем
Видео
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
В мире
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение