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Московский зоопарк запустит онлайн-трансляцию жизни панд 

Мослента + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Московском зоопарке с 1 июля стартуют онлайн-трансляции из вольеров панд Жуи и Диндин, привезенных из Китая. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
Восемь камер, установленные в вольерах, будут работать круглосуточно. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, благодаря онлайн-трансляциям наблюдать за пандами смогут люди со всего мира.
«Надеемся, что сможем вместе со всеми любителями дикой природы наблюдать за тем, как панды обживаются на новом месте, проходят специальные тренинги, лакомятся бамбуком, растут», — отметила Акулова.
Панд Диндин и Жуи передали в Россию из Китая для совместных исследований на 15 лет.
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