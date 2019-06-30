150 км набережных приведут в порядок

В ближайшие годы в столице приведут в порядок 150 км набережных

В ближайшие годы в столице приведут в порядок 150 километров набережных. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

"На 2019-й наметили благоустройство в районах #ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни", — добавил мэр столицы.

Накануне сообщалось, что до конца 2019 года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там будут проведены работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка 3 километров, общая площадь территории благоустройства превышает 8 гектаров.

На набережных установят детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы. Продолжается реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных.

Вдоль Москвы-реки появятся комфортные, широкие общественные пространства, удобные для пешеходов. В районе ЗИЛа завершится строительство новой набережной Марка Шагала . Также преобразятся набережные в районах Южнопортовый и Капотня.

На берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа появятся две пешеходные набережные. Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной, вторую устроят от затона Новинки до проспекта Андропова.