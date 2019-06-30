150 км набережных приведут в порядок

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В ближайшие годы в столице приведут в порядок 150 км набережных 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
В ближайшие годы в столице приведут в порядок 150 километров набережных. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
"На 2019-й наметили благоустройство в районах #ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни", — добавил мэр столицы.
Накануне сообщалось, что до конца 2019 года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там будут проведены работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка 3 километров, общая площадь территории благоустройства превышает 8 гектаров.
На набережных установят детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы. Продолжается реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных.
Вдоль Москвы-реки появятся комфортные, широкие общественные пространства, удобные для пешеходов. В районе ЗИЛа завершится строительство новой набережной Марка Шагала. Также преобразятся набережные в районах Южнопортовый и Капотня.
На берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа появятся две пешеходные набережные. Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной, вторую устроят от затона Новинки до проспекта Андропова.
До конца года столичные власти также намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда. На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками.
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Новости Москвы , Видео , Марк Шагал , Правительство Москвы
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