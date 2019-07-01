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В Москве решили запустить салют в честь 75-летия освобождения Минска 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что 3 июля на Поклонной горе в Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Минска.
Как сообщили в ЗВО, салют из 2 тыс. фейерверков в 24 залпа даст отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала Михалкина. Начнется салют в 22.00.
«Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КАМАЗ-5350м», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы округа.
Столица Белоруссии город Минск был освобожден в ходе Минской наступательной операции 29 июня — 4 июля 1944 года. Напомним, в апреле 2019 года Москва отпраздновала 75-летие освобождения Одессы салютом.
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