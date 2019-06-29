В Москве замечен зеленый голубь

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Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве 

Мослента + ещё 5 1 час назад
Зеленый окрас голубей не является естественным. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.
Таким образом специалисты прокомментировали появившиеся в соцсетях кадры с зеленым голубем. По словам собеседника агентства, среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет.
«Многие птицы в течение жизни меняют окраску — это возрастные линьки. Сезонные линьки у северных видов — это когда пестрый летний окрас меняется на зимний белый. Но ни один московский вид не меняет окрас на зеленый», — говорится в сообщении.
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