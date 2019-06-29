В Москве замечен зеленый голубь

Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве

Зеленый окрас голубей не является естественным. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.

Таким образом специалисты прокомментировали появившиеся в соцсетях кадры с зеленым голубем. По словам собеседника агентства, среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет.