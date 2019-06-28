В московских парках организовали бесплатные курсы английского языка для детей

В 11 столичных парках организовали бесплатные курсы английского языка для детей, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Речь идёт о Перовском парке, усадьбе Воронцово, парках «Кузьминки» и «Сокольники».

Кроме того, на занятия приглашают в сад «Эрмитаж» , музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького и Бабушкинский парк.

В московских парках также можно освоить правила игры в футбол, теннис и бокс, посетить танцевальные кружки.

Ранее НСН сообщала, что парк «Зарядье» принял более 19 млн посетителей с момента открытия.