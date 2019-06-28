Москва приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

В театре Et Cetera прошла торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона, Москва приняла эстафету от Воронежа.

Официальную церемонию предваряла уличная музыкальная программа, в которой принимали участие артисты Et Cetera и других московских театров в сопровождении оркестра Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, передает РИА «Новости».

На торжественной церемонии перед гостями разыграли целое представление о том, как актер Сергей Гармаш пытался привезти символ Года театра из Воронежа в Москву. По легенде, артист застрял где-то на трассе, а ведущие — Игорь Золотовицкий Наталья Благих — пытались отвлечь публику юмористическими зарисовками, рассказом об истории театра в Москве в форме музыкального представления и цитированием отзывов зрителей на столичные постановки.

«Театральный марафон — это особое событие в Год театра. Та эстафета, которая будет передана сегодня, прошла много городов — от Владивостока до Москвы. Мы завершим театральный марафон во время Петербургского культурного форума. Очень важно, что весь оргкомитет ездит по регионам, мы впервые увидели многие театры, у которых не было другого шанса показать себя в другой ситуации, если бы не случился Год театра. Региональные театры стали ездить со спектаклями по другим городам. Мы увидели много потрясающих спектаклей», — сказала на торжественной церемонии вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Она отметила, что символ уже проехал 76 театров в городах России. В Москве марафон будет проходить два дня. «Центр театрального искусства — он здесь, но от нас во многом зависит, как будет развиваться театральное искусство по всей стране. Это серьезный вызов, чтобы посмотреть на всю страну, приехать в разные города», — отметила вице-премьер.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский принял символ театрального марафона из рук Голодец и поблагодарил за оказанную честь. Также в церемонии приняли участие глава Союза театральных деятелей Александр Калягин , руководители столичных театров и артисты.

Всероссийский театральный марафон, посвященный Году театра, проходит через все 85 регионов России в виде эстафеты — от театра к театру, из города в город, с востока страны до самой западной точки — Калининграда.

Стартовав 18 января 2019 года во Владивостоке, марафон прошел через 49 российских городов, в его программах приняли участие 76 театров, они показали 160 спектаклей, которые успели посмотреть более 75 тысяч зрителей. Москва станет 50-м городом-участником Всероссийского театрального марафона.