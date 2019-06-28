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Названа дата запуска МЦД 

Мослента + ещё 3 3 часа назад
Фото: Мослента
Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск запустят в ноябре 2019 года. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил агентству «Москва» заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони.
По его словам, интервал движения электричек составит 5-6 минут. Тони отметил, что в настоящее время РЖД ведет переговоры с правительством Москвы о создании единой билетной системы, которая позволит пассажирам городских электричек сразу пересаживаться на метро, не приобретая для этого другой билет.
«В перспективе все остановочные пункты будут доведены до той комфортности, как на МЦК: переходы по принципу «сухие ноги», новая навигация, новая транспортная безопасность», — пояснил замгендиректора.
Ранее предполагалось, что первые два диаметра будут запущены в конце 2019 — начале 2020 года. Всего на двух первых ветках МЦД будет более 40 пересадок на станции метро, Московское центрально кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. В дальнейшем также планируется запустить маршруты от Зеленограда до Раменского и от Апрелевки до Железнодорожного.
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Новости Москвы , Олег Тони , Правительство Москвы , РЖД , АГН "Москва" , Лобня , Нахабино , Одинцово , Подольск
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