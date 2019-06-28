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Турникеты отключили на станциях «Химки», «Сходня» и «Крюково» Октябрьской железной дороги 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Турникеты отключили на станциях «Химки», «Сходня» и «Крюково» Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«На станциях «Химки», «Сходня», «Крюково» отключены турникеты, обеспечен беспрепятственный проход пассажиров. На полигоне АО «МТ ППК» организован прием билетов и возврат денег за неиспользованные билеты в кассах компании», — говорится в сообщении.
Утром 28 июня на перегоне близ станции «Сходня» неизвестные похитили порядка 1,5 км кабеля, в связи с этим произошел сбой в движении поездов на Октябрьской железной дороге.
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