Турникеты отключили на станциях «Химки», «Сходня» и «Крюково» Октябрьской железной дороги

Турникеты отключили на станциях «Химки», «Сходня» и «Крюково» Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«На станциях «Химки», «Сходня», «Крюково» отключены турникеты, обеспечен беспрепятственный проход пассажиров. На полигоне АО «МТ ППК» организован прием билетов и возврат денег за неиспользованные билеты в кассах компании», — говорится в сообщении.

Утром 28 июня на перегоне близ станции «Сходня» неизвестные похитили порядка 1,5 км кабеля, в связи с этим произошел сбой в движении поездов на Октябрьской железной дороге.