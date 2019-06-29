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Погода в Москве: МЧС экстренно предупредило о дожде и сильном ветре в столице 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие часы в Москве ожидается дождь и сильный ветер с порывами до18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, «с 00.00 мск до 10.00 мск 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/ с», передает ТАСС.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, а автомобилистам соблюдать правила дорожного движения.
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