Погода в Москве: МЧС экстренно предупредило о дожде и сильном ветре в столице

В ближайшие часы в Москве ожидается дождь и сильный ветер с порывами до18 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, «с 00.00 мск до 10.00 мск 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/ с», передает ТАСС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, а автомобилистам соблюдать правила дорожного движения.