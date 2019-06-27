В Москве определили лучшего пожарного

В среду, 26 июня, в столице состоялся финальный этап конкурса «Лучший пожарный Москвы — 2019». Сильнейших в своем деле определяло жюри, учитывая их теоретические знания и практические навыки. Какие испытания пришлось преодолеть огнеборцам на пути к победе, что оценивали арбитры, и какой урок для себя вынесли конкурсанты, выяснял корреспондент «ВМ».

В ежегодных соревнованиях в этот раз приняли участие 20 человек со всех округов Москвы. Они собрались на тренировочной площадке полигона в Апаринках, чтобы в очередной раз продемонстрировать свое профессиональное мастерство и умение быстро работать в сложнейших условиях.

— Состязания проходят на время, и будет обязательно фиксироваться оперативность выполнения заданий, — рассказал «ВМ» заместитель начальника управления пожарно-спасательной службы Максим Потапов. — Кроме того, если участники будут допускать ошибки, судьи будут их учитывать.

Конкурс проводится в три этапа. На первом анализируются теоретические знания. В каждом билете вопросы по технической, тактической и медицинской подготовке. Всего десять вопросов, и ответить на них нужно за сорок минут. Ни у кого из тестируемых сложностей с этим не возникло.

— Уже не раз принимаю участие в состязаниях, никакого страха не было, поскольку все знания и навыки отточены, — с уверенностью говорит старший пожарный 30 отряда Евгений Решетников.

По его словам, второй этап все же является самым показательным. И, действительно, здесь участникам предстояло продемонстрировать сноровку, оперативность при преодолении 100-метровой полосы препятствий.

Задача непростая. Требовалось за максимально короткий отрезок времени преодолеть двухметровый забор, подхватывая два пожарных рукава весом в пять килограммов. Затем — пробежать по бревну. А после — присоединить один рукав к трехходовому разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой — к стволу, находящемуся за спиной. Во время этого упражнения несколько участников допустили ошибки и чуть не упали.

— Спешка и волнение не лучшие друзья, — говорит капитан внутренней службы Павел Костицин. — У нас есть даже пословица: «На пожаре торопись не спеша». Вот этого лозунга и нужно придерживаться. Если участник не скоординировался и не преодолел волнение, то избежать ошибок невозможно.

Далее бойцы приступили к покорению башни. Так проверяется скорость и маневренность огнеборцев. Судья дает отмашку, и по команде «Старт» участники ринулись в бой. В руках у них — лестницы. Сначала их ставят на землю, потом поднимают выше, закрепляя на окне следующего этажа.

Добраться первым до вершины — главная цель. Но есть еще один очень важный нюанс — правильно извлечь, зафиксировать и доставить в безопасное место постр