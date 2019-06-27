Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появится новое пешеходное пространство 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
В результате реконструкции столичного Патриаршего моста образуется новое пешеходное пространство. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте в четверг, 27 июня.
По его словам, речь идет о территории между Берсеневской и Якиманской набережными.
«Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде», — рассказал градоначальник.
14 июня заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что благоустройство в текущем году продолжится по всей Москве. По его словам, в порядок будут приведены исторические набережные Замоскворечья — Овчинниковская и Озерковская. На них появятся детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы.
Мослента: последние новости
В Москве запахло гарью В московском метро отыскали короля Один из старейших московских ресторанов закроют
Комментарии
Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ12