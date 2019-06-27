В Москве появится новое пешеходное пространство

В результате реконструкции столичного Патриаршего моста образуется новое пешеходное пространство. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте в четверг, 27 июня.

По его словам, речь идет о территории между Берсеневской и Якиманской набережными.

«Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде», — рассказал градоначальник. Во время реконструкции Патриаршего моста сделаем новое пешеходное пространство между Берсеневской и Якиманской набережными. Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде. pic.twitter.com/hEAnuAScIq— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.