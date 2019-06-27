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Метро придет во Внуково через три года 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Желтую" ветку московского метро могут довести до аэропорта Внуково и одноименного поселения уже в 2022 году. Таким прогнозом с "Вечерней Москвой" поделился глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев.
Ранее "РГ" уже писала о принципиальном решении мэра Сергея Собянина продлить Калининско-Солнцевскую линию от "Рассказовки" в сторону аэропорта. На этом участке планируется построить две станции — "Пыхтино" и "Внуково". Первая из них будет выходить к жилым комплексам новой Москвы, а вторая — к паркингам аэропорта. Внуково станет единственным аэровокзалом столицы, куда можно попасть прямо из подземки.
Сейчас строители прорабатывают маршрут нового участка линии. Ожидается, что им регулярно будут пользоваться от 80 до 100 тысяч человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев , Международный аэропорт Внуково , Вечерняя Москва
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