Храм Воскресения Словущего в центре Москвы отреставрируют

Посещения храма Воскресения Словущего, расположенного на Успенском вражке в центре Москвы исследуют для разработки проекта реставрации. Эксперты изучат фасады, трапезную и отдельные элементы интерьеров храма. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

— Ранее за счет бюджета города в порядок была приведена живопись в интерьерах храма. Теперь специалисты изучат состояние остальных элементов интерьеров церкви, ее фасадов, а также трапезной. По итогам будет разработан подробный проект реставрации, а следующим шагом станет осуществление этих работ. Кроме того, по программе городских субсидий начинается реставрация колокольни храма, — рассказали в ведомстве.

Специалисты изучат историко-архивные и библиографические данные, а также опишут инженерно-технические особенности здания, будущие архитектурные и конструктивные решения.

Также в ближайшее время запланировано проведение работ по реставрации колокольни.

Подрядчик должен провести все необходимые исследования и составить проект реставрации в течение двух лет. Об этом сообщает агентство "Москва".

К слову, церковь была построена в 1629 году. Сейчас она расположена по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2 и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.