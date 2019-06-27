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В Москве запахло гарью 

Мослента + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жители некоторых районов города пожаловались на запах гари. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Речь идет о Ясеневе и районе метро «Домодедовская».
«С самого утра сильно пахнет гарью, как от торфяников. И даже дождь не прибивает запах», — сообщил один из собеседников радиостанции.
На момент публикации материала информации о пожарах от МЧС не поступало.
В 2010 году из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в Московской области в городе образовалась сильная дымовая завеса.
Шлейф задымления от пожаров в Центральной России вызвал длительное, с небольшими перерывами, ухудшение видимости в аэропортах Московской воздушной зоны до 2-3 километров, также неоднократно наблюдалось ухудшение видимости.
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