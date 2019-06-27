Парк для прогулок и занятий спортом создадут на юго-востоке Москвы

Вдоль набережной Москвы-реки на юго-востоке столицы появится бульвар протяженностью в 500 метров. Он расположится в районе Капотня. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«На бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Уже установлено ограждение и насыпан речной песок, в скором времени растянут сетку. Ее площадь составит 420 квадратных метров», — приводится в материале цитата пресс-службы Департамента капитального ремонта Москвы.

Уточняется, что здесь появится 5 столов для пинг-понга, которые расположатся на площади в 600 квадратных метров. Над тремя площадками для отдыха появятся навесы от жары. Кроме того, здесь обустроят концертную площадку, вокруг которой полукругом установят скамейки. Для любителей силового спорта на набережной появится воркаут-площадка.

В парке активно обустраивают тропинки и перестраивают детские площадки. Здесь также установят новые фонари и высадят деревья с кустарниками.